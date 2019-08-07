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    الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    04:57 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
    الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه صباحا، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، قرشا، إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وزاد سعر الدولار في بنك البركة مصر قرشا، إلى 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

    وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس 4 قروش، عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار دولار الجنيه المصري

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