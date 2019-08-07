الذهب يحلق بعيدًا.. 9 جنيهات زيادة جديدة في سعر الجرام بمنتصف اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مرة أخرى خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما بدأت التعاملات على قفزة في الأسعار.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد بنحو 9 جنيهات إلى 689 جنيها في منتصف اليوم، مقابل 680 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم.

وبهذه الزيادة يكون سعر الجرام ارتفع خلال تعاملات اليوم فقط، 20 جنيها، بعد الزيادة المطردة في سعر الخام عالميا.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 590 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 787 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5512 جنيها.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب 1% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وقال نجيب، إن سعر الذهب عالميا، وصل إلى 1509 دولارات للأوقية، بعدما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 %صباحا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.