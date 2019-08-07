المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا تيليكوم

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا تيليكوم (China Telecom)للتعاون في نقل المعرفة في عدد من المجالات المختلفة، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

وتتضمن مجالات التعاون، خدمة العملاء، وتوصيل الألياف الضوئية حتى المنزل (FTTH) ، وإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت (IPTV).

ووقع مذكرة التفاهم عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وتانجي يون نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تشاينا تيليكوم"، وذلك خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات بفعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس في الصين.

وقالت وزارة الاتصالات في البيان، إنه بموجب هذه المذكرة، تتعاون الشركتان في تحديث النموذج التشغيلي لخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات وتطوير أنظمة خدمة العملاء.

ووفقا للتعاون، ستقدم شركة "تشاينا تيليكوم" خدمات استشارية لتطوير الخطط والأنظمة الخاصة بتوصيل الألياف الضوئية حتى المنازل، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال إتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت لتوفير أفضل تجربة لعملاء الشركة المصرية للاتصالات.

وتشهد شركة تشاينا تيليكوم نموا كبيرا في الأسواق العالمية؛ وتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 20 دولة حول العالم، بحسب البيان.