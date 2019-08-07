"بالم هيلز" تفتتح فندقا جديدا لها في "هاسيندا" بالساحل الشمالي

التضامن: إضافة 140 ألف أسرة جديدة في تكافل وكرامة خلال العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة "بالم هيلز" للتعمير، في بيان اليوم الأربعاء، إنها افتتحت فندق "مزيج" في قرية هاسيندا وايت بالساحل الشمالي، وذلك بالتعاون مع شركة "G’nK Hospitality".

وأضافت الشركة أن افتتاح الفندق يأتي في إطار حرصها على التوسع في خدمات التنمية السياحية بالتزامن مع استراتيجية الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.

وذكرت أن فندق "مزيج" يمتد على مساحة تصل إلى نحو 4000 متر مربع، ويشمل 38 غرفة و4 أجنحة، بالإضافة إلى لاجون ومطاعم متنوعة.

وقال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "بالم هيلز تمتلك خطة استثمارية توسعية تستهدف تقديم خدمة عقارية متميزة تتواكب مع التطورات العالمية. ونركز حاليا على التنمية الفندقية والتي بدأنا أولى خطواتها بافتتاح فندق مزيج لتتواكب استراتيجيتنا مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري".

وأضاف منصور: "نضيف مرحلة جديدة لمشروعات الشركة بافتتاح فندق مزيج مع التزامنا بأعلى معايير الجودة العالمية في التنفيذ".

ووفقا للبيان، تبلغ محفظة مشروعات "بالم هيلز" 15 مشروعا موزعة بين القاهرة الكبرى والبحر الأحمر.