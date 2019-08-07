11 جنيهًا زيادة في الجرام.. أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي جديدٍ بمصر

كتب- دينا خالد:

قفز سعر جرام الذهب، بنحو 11 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه بمصر.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 680 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 669 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع اليوم إلى 582 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 777 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5440 جنيها.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب 1% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1490.57 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1501.50 دولار للأوقية.