"التعمير والإسكان" يطلق بطاقة "ميزة" ويتيح إصدارها مجانا حتى 15 أغسطس

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التعمير والإسكان، إطلاق بطاقة ميزة للخصم المباشر، أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية، مجانا وبدون مصاريف لفترة محدودة احتفالا باليوم العالمي للشباب خلال الفترة من أول أغسطس الجاري وحتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر، بحسب صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال البنك إن بطاقة ميزة تتيح للعملاء السحب النقدي أو الشراء "أونلاين".

وتشارك البنوك حاليا في مبادرة يوم الشباب ضمن فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي لإصدار بطاقات ميزة والمحافظ الذكية مجانا، وفتح حسابات توفير دون مصاريف إدارية، أو حد أدنى لفتح الحساب بهدف جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدعم وتكنولوجيا المعلومات، قال في وقت سابق، إن البنوك أصدرت 500 ألف بطاقة من بطاقات ميزة منذ سبتمبر الماضي ونهاية مايو الماضي.

وأضاف حسين أن عدد البنوك التي حصلت من البنك المركزي على إصدار بطاقة "ميزة" بلغ ١٩ بنكا.