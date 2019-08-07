البوري يواصل الارتفاع.. تعرف على أسعار السمك في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر كيلو السمك البوري ارتفاعه في سوق العبور، ليسجل خلال تعاملات اليوم الأربعاء بين 50 و58 جنيها، بزيادة جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، ليتراوح اليوم بين 32 و35 جنيها، في سوق العبور، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.