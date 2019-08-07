أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند أسعار أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات.