"أكبر زيادة للذهب في 3 سنوات".. الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسيا جديدا

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 565 مليون دولار خلال يوليو الماضي مقارنة بنهاية يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له مسجلا رقما قياسيا جديدا، عند 44.917 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ساهم الارتفاع في قيمة الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 42% من زيادة الاحتياطي خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت قيمة الذهب إلى نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو مسجلة زيادة 238 مليون دولار، هي الأكبر منذ فبراير 2016.

كما ساهم ارتفاع قيمة العملات الأجنبية بالبنك في النصيب الأكبر من زيادة الاحتياطي الشهر الماضي، حيث ارتفعت بقيمة 339 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو، مسجلة 41.4 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية أعلنت أول أمس الاثنين، أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار الأسبوع الماضي.

بينما انخفضت قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة بنحو 10 ملايين دولار خلال يوليو، مسجلة 443 مليون دولار بنهاية الشهر.

وكان احتياطي النقد الأجنبي انخفض بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الماضي بنحو 2 مليار دولار، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في نوفمبر، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور التالية محققا رقما قياسيا جديدا بنهاية يوليو.