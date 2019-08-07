أرباح طلعت مصطفى ترتفع إلى 812 مليون جنيه في النصف الأول من العام

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تقرير اجتماع مجلس الإدارة أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء، إن الأرباح المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 11% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب قائمة الدخل المجمعة، ارتفعت أرباح الستة أشهر الأولى من 2019، إلى 812.3 مليون جنيه مقابل 731.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 25% لتسجل 4.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وبشكل مستقل، تضاعفت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 56.3 مليون جنيه مقابل 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن رصيد الوحدات المباعة وعضويات الأندية ولم يتم تسليمها للعملاء 48 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما وصفته الشركة بأنه "يعكس أثر النمو في المبيعات وتطوير استراتيجية البيع بدءا من يونيو 2017 وسيتم إثباتها كإيرادات الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقا للجدول الزمني 2019 – 2023.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة في النصف الأول من 2019، نحو 11.7 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق والتي تضمنت مليار جنيه قيمة الاستحواذ على 4 مدارس بمشروعي الرحاي ومدينتي، بحسب بيان الشركة.

وتعد شركة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في الشرق الأوسط، خاصة بعد بنائها أكبر مدينة سكنية بيد القطاع الخاص، مدينتي، بالإضافة إلى مدينة الرحاب، وغيرها من المشروعات الناجحه، إذ بلغت قيمة مشروعاتها تحت التطوير 41.7 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ30 مليار جنيه عام 2017.