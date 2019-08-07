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    البورصة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

    11:20 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
    البورصة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

    البورصة المصرية

    القاهرة- مصراوي:

    قررت إدارة البورصة المصرية أن تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس.

    وبحسب بيان صحفي للبورصة اليوم الأربعاء فإن الإجازة ستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء.

    وكان البنك المركزي قد أعلن تعطيل العمل بالبنوك بداية من يوم الأحد حتى الثلاثاء المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

    البورصة المصرية عيد الأضحى

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