تعيين محمود سالم رئيسا لشركة مصر للألومنيوم

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين المهندس محمود سالم، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، خلفًا لعبدالظاهر عبد الستار.

وتشكل مجلس إدارة شركة الجديد، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام 2019 – 2020، ليتضمن تعيين المهندس طارق عبدالرؤوف وخالد محمد الدستاوي، عضوين بمجلس الإدارة غير متفرغين.

وسالم، كان يتولى رئيس قطاعات الإنتاج بالشركة، بحسب البيان.

وقال عاطف محمد عبدالرحيم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة لمصراوي، إن تعديل مجلس الإدارة يأتي بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق، والتي كانت مقررة بثلاث سنوات (2016 – 2019).

وتواجه شركة مصر للألومنيوم التابعة لقطاع الأعمال العام، عامًا محفوفًا بالمخاطر في بداية السنة المالية الحالية، مع زيادة أسعار الكهرباء، والتي تعد مكونًا رئيسيًا في عملية إنتاج الشركة.

وتراجع صافي أرباح شركة مصر الألومنيوم خلال العام المالي الماضي بنحو 78%، ليسجل 599 مليون جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة المقارنة، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن بالبورصة العالمية، وانخفاض سعر صرف الدولار.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه، بحسب بيانات القوائم المالية للشركة.

وتأسست الشركة في 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.