رويترز: مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون في 2019- 2020

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11% عن السنة المالية السابقة.

قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-2020 مقابل 113 ليلة قبل عام.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.