الإفراج عن سيارات بقيمة 3.6 مليار في الشهر السابع لـ "زيرو جمارك"

كتب- مصطفى عيد:

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضي، وهو الشهر السابع لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و604 ملايين جنيه، تم تحصيل مليار و73 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه تم الإفراج عن 7 آلاف و552 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، بقيمة تبلغ مليارًا و907 ملايين جنيه خلال يوليو الماضي، وتم تحصيل ٥٧٦ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن جزءًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 807 ملايين جنيه.

وأفرجت جمارك الإسكندرية عن 1250 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 784 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، وتم تحصيل 150 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، بحسب البيان.

وقال إن هذه السيارات استفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه.

وقال نجم إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 833 رسالة قطع غيار سيارات خلال يوليو الماضي بقيمة 911 مليون جنيه، وتم تحصيل 111 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.