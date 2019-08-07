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    تراجعت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:46 ص الأربعاء 07 أغسطس 2019
    تراجعت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، قرشين، إلى 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية، في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    الدولار بنك الإسكندرية الجنيه المصري

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