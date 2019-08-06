المركزي: 138 مليار جنيه زيادة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، أن قيمة الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 137.7 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى نهاية مارس 2019، بعدد مستفيدين 545 ألف عميل، ضمن مبادرة تخصيص 20% من محفظة القروض بالبنوك لهذه المشروعات.

ووفقا للبيانات التي حصل عليها مصراوي، بلغت أرصدة المبالغ المستخدمة ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، نحو 59.6 مليار جنيه بعدد مستفيدين 73 ألف عميل في 20 مايو الماضي.

وكان المركزي أوقف تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019.

وبحسب بيانات المركزي، بلغت أرصدة المبالغ المستخدمة ضمن مبادرة تمويل الشركات المتوسطة بسعر عائد 7%، نحو 3.8 مليار جنيه بعدد مستفيدين 266 عميلا في أبريل 2019.

كما وصلت أرصدة المبالغ المستخدمة ضمن مبادرة تمويل الشركات المتوسطة بسعر عائد 12%، إلى نحو 7.2 مليار جنيه بعدد مستفيدين 776 عميلا في أبريل الماضي.