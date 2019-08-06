حرب عملات عالمية في الطريق.. ماذا يحدث لليوان الصيني؟

كتبت- ياسمين سليم:

انتقلت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا إلى زاوية جديدة، بعد أن فرضت الصين إجراءات جديدة تتعلق بعملتها، وردت عليها أمريكا بإجراءات مقابلة، قد تتسبب في أشعال حرب عملات عالمية.

ومنذ انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصاعدت الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعدما فرض ترامب رسومًا على الصين وردت الصين بالمثل.

واتسعت دائرة الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم أمس الاثنين بعد أن سمحت الصين لعملتها بكسر مستوى دعم مهم لتسجل أدنى مستوى في 11 عامًا أمام الدولار، في أعقاب تهديد واشنطن بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بكين.

ماذا فعلت الصين؟

سمحت الصين لعملتها اليوان بالانخفاص أكثر من 1% إلى أقل مستوى في 11 عاما.

وتخطى اليوان أمس بشكل مفاجئ حاجز 7 يوانات للدولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ونزل اليوان إلى 7.1137 يوان للدولار في التعاملات الخارجية و7.0424 دولار لليوان داخل الصين.

وساهم هذا التراجع في انخفاض الدولار أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية.

ونزل الدولار إلى 105.80 ين وهو أقل مستوى منذ هبوطه الحاد المفاجئ في يناير، وارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1122 دولار ليواصل التعافي من أقل مستوى في عامين الذي لامسته يوم الخميس الماضي عند 1.1027 دولار.

وفي أعقاب قرار خفض اليوان قالت الصين إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أمريكية.

كيف ردت أمريكا؟

وردت أمريكا على قرار الصين بالسماح لعملتها بالانخفاض بصدور قرار "اعتبار الصين متلاعبة في عملتها"، وهو قرار زاد من حدة التوترات الاقتصادية بين البلدين.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه يمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سيواصل اتخاذ إجراءات ضرورية ومستهدفة ضد (سلوك القطيع) الذي قد يحدث في سوق الصرف الأجنبي"، وهو ما اعتبرته الخزانة الأمريكية اعترافًا صريحًا من جانب بنك الشعب الصيني بأن لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعدا لفعل ذلك بشكل مستمر، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الصين انتهكت التزاما بالامتناع عن خفض قيمة العملة لغرض التأثير على المنافسة في إطار مجموعة الدول العشرين.

ووفقًا لوكالة رويترز فإنه عند تصنيف بلد على أنه متلاعب بالعملة، تكون وزارة الخزانة ملزمة بالمطالبة بمحادثات خاصة بهدف تصحيح عملة مقومة بأقل من قيمتها، ويشمل ذلك عقوبات.

كيف تأثرت الأسواق الخارجية؟

تسببت هذه الإجراءات وتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين في هبوط واسع في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية والعربية.

ونتيجة لهذه التراجعات خسرت قائمة بلومبرج لأغنى 500 شخص 117 مليار دولار في يوم واحد، بحسب ما تظهرنه بيانات الوكالة الأمريكية.

إجراءات صينية تصحيحية

وفي محاولة منها لنفي اتهامات التلاعب بعملتها، قالت الصين اليوم الثلاثاء إنها ستبيع أذونا مقومة باليوان في هونج كونج بقيمة 30 مليار يوان أي (4.2 مليار دولار).

كما حدد بنك الشعب الصيني، سعر الصرف المرجعي اليومي للعملة عند 6.9683 لليوان في التعاملات داخل البلاد وهو أعلى من المستوى المتوقع الذي يبلغ 6.9871 لكنه يقل عن مستوى سبعة يوانات للدولار الذي تجاوزته العملة الصينية أمس، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن بكين لن تستغل عملتها كأداة للتعامل مع اضطرابات خارجية مثل النزاعات التجارية.

"تريد الصين أن تتمتع عملتها بمرونة في اتجاهين، لكنها لا تريد أن تشعر السوق بالذعر الشديد"، هكذا يرى لاري هو، رئيس الاقتصاد الصيني في شركة ماكواري للأوراق المالية في هونغ كونغ، وفقًا لوكالة بلومبرج.

لكن تشانغ آن يوان كبير خبراء الاقتصاد لدى تشاينا سيكيورتيز يقول لرويترز "بشكل قاطع لا معنى لأن يخلص الجانب الأمريكي إلى أن هناك تلاعبا بسعر الصرف استنادا لتغير سعر صرف الرينمنبي (اليوان) خلال يوم واحد".

وأضاف "الآن وقد تم التصنيف... لا نستبعد أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات عقابية تتجاوز الفهم الحالي للوضع".

وحذر الإعلام الصيني من أن بكين قد تستغل مكانتها المهيمنة كمُصدر للمعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة كنقطة قوة في النزاع التجاري، وفقًا لرويترز.

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعدل عن قرارها إذا قال الرئيس ترامب في تدوينة له اليوم "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى العالم تتدفق على الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن والاستثمار وأسعار الفائدة، نحن في وضع قوي للغاية، أيضًا تأتي شركات إلى أمريكا بأعداد كبيرة.. جميل أن نرى هذا".

وتابع: "كما تعلم المزارعون الأميركيون العظماء في آخر عامين، فإنهم يعرفون أن الصين لن تتمكن من إيذائهم لأن رئيسهم وقف إلى جانبهم وفعل ما لا يفعله أي رئيس آخر وسأفعل الشيء ذاته العام المقبل لو تطلب الأمر".