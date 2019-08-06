"شعاع" تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط "الشورت سيلنج"

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية، على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (أو ما يُعرف باسم "شورت سيلنج – Short Selling")، وذلك بناءً على قرار رئيس الهيئة رقم 861 لسنة 2019 بتاريخ 21 يوليو الماضي.

وأضافت الشركة أن ذلك يأتي ذلك ضمن خططها للتوسع في مصر بعد بدء نشاط الوساطة في الأوراق المالية بنهاية عام 2017، لتحتل الشركة مركزاً متقدماً بين شركات الوساطة العاملة بسوق المال المصري كواحدة من أكبر 20 شركة خلال فترة وجيزة.

وتتيح خدمة "شورت سيلنج" للعملاء تحقيق الأرباح في حالة الاتجاه الهابط لأسعار الأوراق المالية المسموح لها الاشتراك في هذه الآلية، حيث يقوم المستثمر باقتراض الأوراق المالية وبيعها ثم إعادة شرائها فيما بعد للاستفادة من انخفاض أسعارها.

وقال شريف طلعت، العضو المنتدب للشركة: "حرصاً منّا على تقديم كل جديد لعملائنا وتنفيذاً لاستراتيجية الشركة نحو تقديم خدمات مالية متطورة ومتكاملة بالسوق المصري، نعمل على إضافة أنشطة متنوعة لقائمة خدماتنا ذات القيمة المضافة، مثل اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع".

وأضاف: "وذلك في ظل خططنا التوسعية لدعم مكانة الشركة كإحدى أهم الشركات الرائدة في السوق المصري من خلال تعزيز قدراتنا التنافسية والتطوير المستمر لخدمات التداول".