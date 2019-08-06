بلومبرج: أغنى أغنياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد

كتب- مصطفى عيد:

خسر أغنى 500 شخص في العالم حوالي 117 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 2.1% من مجموع صافي ثرواتهم أمس الاثنين مع تهاوي البورصات الأمريكية في أكبر تراجع لها هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة، إن 21 عضوا بقائمة بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم، خسروا مليار دولار أو أكثر تأثرا بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت أن جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون كان الأكثر خسارة أمس بقيمة 3.4 مليار دولار بعد انخفاض أسهم متاجر التجزئة على الإنترنت، ولكنه بقى على قمة أغنياء العالم بثروة قيمتها 110 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه حتى بعد خسارة أمس فإن ثروة 500 فرد على المؤشر ارتفعت 11% عن بداية العام الجاري، لتصل إلى ما يقرب من 5.4 تريليون دولار.

وخسر أيضا ثالث أغنى رجل في العالم رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنولت نحو 3.25 مليار دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، لتصل ثروته إلى 94.6 مليار دولار، وجاء ثالث أكبر خاسر أمس مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك بخسارة نحو 2.8 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 71.1 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة بين أكبر الخاسرين جاء الهندي موكيش أمباني بخسارة 2.45 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 44.8 مليار دولار، ثم خامسا بيل جيتس بخسارة نحو 2 مليار دولار لتصل ثروته إلى 104 مليارات دولار محتلا المركز الثاني بين أغنياء العالم.

وبحسب وكالة رويترز، هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت أمس الاثنين، ونزل ستاندرد آند بورز 500 نحو 3% مع هبوط عملة اليوان الصيني بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية، وهو ما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 767.27 نقطة أو 2.9% خلال جلسة أمس إلى 25717.74 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 87.31 نقطة أو 2.98% إلى 2844.74 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 278.03 نقطة أو 3.74% إلى 7726.04 نقطة.