الذهب يهبط بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في تاريخه بمصر

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما قفزت 9 جنيهات بالأمس مسجلا أعلى مستوى في تاريخه بمصر.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 669 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 670 جنيها بالأمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض اليوم إلى 573 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 764 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5352 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بعد أن صنفت الولايات المتحدة الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة مما يُصعد حربا تجارية طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1461.51 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة ليبلغ 1474.40 دولار للأوقية.

وتوقع نجيب، أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب التواترات العالمية، يتخللها بعض الانخفاضات بسبب حالة السوق المصري وضعف الإقبال.