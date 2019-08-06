القابضة للنقل تبيع جزءا من حصتها في المصرية للمحطات للإسكندرية للحاويات

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على نقل ملكية جزء من حصتها في شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بنسبة 13% إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة الشركة القابضة وافق على نقل ملكية نسبة 13% من إجمالي رأس مال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض على الأرصفة من ( 55/62 ) بميناء الإسكندرية.

ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، وتتوزع ملكيتها بين الشركة القابضة للنقل بنسبة 33%، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 34% وهيئة قناة السويس بنسبة 33%.

وبعد قرار مجلس إدارة القابضة، تتراجع حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في شركة أرصفة (55 و 62) إلى 20%، بحسب البيان.

وقال البيان، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ستسدد نصيبها في رأس مال شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بعد الانتهاء من الإجراءات.

وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اتفقت مع هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، العام الماضي، لتعميق وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55 / 62) بميناء الإسكتدرية.