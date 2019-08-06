اجتماع لحل مشاكل العاملين بمنافذ المرور بعد تطبيق التأمين إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

عقد محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه رضا عبد المعطي، اجتماعا مع رؤساء شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الإجباري على المركبات، لاستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل عمل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحول نحو إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وتحصيلها إلكترونيا، وفي إطار متابعة هيئة الرقابة المالية لتفعيل عمل المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والصادر قرار تأسيسها بموجب قرار الهيئة رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير الماضي.

وقال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، إن الجمعية العامة للمجمعة أصدرت قرارا بتاريخ 29 يوليو الماضي، يتضمن تفعيل إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وتحصيلها إلكترونيا خلال شهر أغسطس الجاري، عقب استكمال إجراءات تأسيس مقر المجمعة والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لها.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين جميع الحاضرين على وضع آليات جدية لحل مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور وتجفيفها سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة على الأكثر، من قبل الاتحاد المصري للتأمين وقبل عيد الأضحى، وبشكل متزامن مع ما يقوم به رؤساء شركات التأمين من خطوات إيجابية- بالفعل- في إتمام التسوية مع بعض العاملين بالطرق الودية وصرف مستحقاتهم.

وذكر لبيب أن رؤساء شركات التأمين أكدوا على ترحيبهم باستكمال آلية التسوية الودية لمن يرغب من العاملين السابقين بمنافذ المرور- خلال شهر أغسطس الجاري كحد أقصى- عقب إرسال بياناتهم علي النموذج المعد خصيصاً لذلك والموجود علي الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتأمين، وبيان مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات للعاملين السابقين بالوحدات المرورية.

وأشار إلى أنه سوف يتم البت في هذه النماذج ابتداءً من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر وفقا للآتي:

- أن يكون هناك عقد عمل بين العامل وشركة التأمين مباشرة حتى تاريخ إنشاء المجمعة.

- أن يكون العامل سلم إلى شركته كافة العهد لديه سواء المادية أو المستندية.

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد سيبادر- سريعا- بنشر إعلان يزيح فيه الستار عن الشروط والقواعد المتبعة لتقديم عدة حلول لاستيعاب مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور، وإرشاد المتقدمين بآلية تعبئة النموذج المعد لذلك الغرض على الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتأمين.

وذكر الزهيري أن الاتحاد سيستمر تلقي الطلبات في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف أنه سيتم إرسال كافة الطلبات بعد دراستها إلى اللجنة الإدارية للمجمعة على أن يتم البت فيها بشكل سريع ووفقا للقواعد والشروط الموضوعة، ليتم استيعاب نسبة من العاملين السابقين بمنافذ المرور بالمجمعة أو لدى شركة التحصيل التي ستتعاقد معها المجمعة، أو تسوية حالتهم وديا، أو تأهيلهم لأي أعمال أخرى لدى شركاتهم.