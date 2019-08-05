على هامش زيارة السلطان.. مصر وبروناي توقعان مذكرة للتعاون الاقتصادي

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وأمين ليو عبد الله، وزير المالية والاقتصاد بسلطنة بروناي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر وسلطنة بروناي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وقالت وزارة الاستثمار إن مذكرة التفاهم تم توقيعها على هامش زيارة حسن بلقية، سلطان بروناي، لمصر، والتي ستفتح مجالات وأفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى امتلاك البلدين إمكانيات كبيرة لدفع التعاون الثنائي في كثير من المجالات، ما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدين.

وذكرت أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين، والمشاركة في المعارض التجارية والمعارض التي تقام في كلا البلدين.

وأضافت الوزارة أن المذكرة تتضمن أيضا تبادل الخبرات خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم المنح الدراسية للطلاب في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية.

وقدم مسؤولو الوزارة عرضا بالفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة مصر الاستثمارية للوفد البروناوي، خاصة المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرين إلى الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي نفذتها مصر لرجال الأعمال والشركات.

وذكرت الوزارة، أنها تشجع بروناي على ضخ استثمارات في مصر، وفقا للبيان.

وأعرب وزير المالية والاقتصاد بسلطنة بروناي، عن تطلع بلاده لتعزيز أواصر التعاون مع مصر على كافة الأصعدة، كدولة محورية في العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي من المتوقع أن تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ومن المؤكد أن مذكرة التفاهم سيكون لها دور في المستقبل الاقتصادي للبلدين.