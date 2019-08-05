سوني تتعاون مع العربي لتصنيع شاشات التلفزيون في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال مدحت محمود العربي، عضو المجلس التنفيذي لشركات ومصانع العربي، إن الشركة بدأت التعاون مع شركة سوني خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع سوني على تصنيع منتجاتها من شاشات التلفزيون في مصانع العربي في مصر.

وأوضح العربي، أن التعاون لن يكون على المستوى المحلي فقط وإنما سيتم اتخاذ مصر قاعدة تصديرية لتصدير شاشات التلفزيون الخاصة بسوني والتي سيتم تصنيعها في مصر بعدد من الدول الأفريقية للاستفادة باتفاقات التجارة التي وقعتها مصر مع الدول المجاورة.

وقال تاكاكيو فوجيتا، المدير الإداري لشركة سوني في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مبيعات سوني في عام 2017 بلغت نحو 78 مليار دولار بنمو 18% عن العام السابق له.

وأضاف فوجيتا، أن مصر أكبر سوق لأجهزة التلفزيون في أفريقيا حيث يبلغ في مصر سنويا نحو 1.6 مليون جهاز سنويا، وشهد السوق في مصر نمو سريع وصل إلى 24% العام الماضي وخاصة شاشات التلفزيون ذات الحجم الكبير.

وأوضح أن أجهزة التلفزيون بحجم 55 بوصة والأكبر منها نمت مبيعاتها بنسبة 95% في مصر العام الماضي.

وأشار فوجيتا، إنه تم بدأ تصنيع شاشات سوني في مصانع العربي بداية من شهر مايو ماضي، ما يمنح أجهزتنا ميزة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة، كذلك نهدف التصدير من مصر للاستفادة باتفاقات الكوميسا وغيرها من الاتفاقات التجارية.

وتصنع سوني في مصر 8 طرازات من شاشات التلفزيون تتراوح أحجامها بين 32 و55 بوصة، من إجمالي 14 طرازًا يتم تسويقه في مصر.