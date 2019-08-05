تغطية الطرح العام لشركة "فوري" نحو 30 مرة في البورصة

القاهرة – مصراوي:

أظهرت بيانات من بورصة مصر يوم الاثنين، أن الطرح العام لشركة ”فوري“ لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، تم تغطيته نحو 30.3 مرة بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس ،التي تتولى دور مدير الطرح والترويج للعملية وتعهد التغطية والتنسيق، الأسبوع الماضي عن تغطية الطرح الخاص للشركة 15.9 مرة بعدما بلغ حجم طلبات الاكتتاب في الطرح 7.1 مليار جنيه، بحسب وكالة رويترز.

طرحت فوري 36% من أسهمها في البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه، منها نحو 21% سيتم طرحها لشركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري بواقع سبعة بالمئة لكل منها.

أما النسبة المتبقية البالغة 15% فتُقسم على طرح عام لصغار المستثمرين بنحو خمسة بالمئة وطرح للمؤسسات المالية وكبار المستثمرين بنحو عشرة بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز ” تغطية طرح فوري سواء الخاص أو العام جاءت كبيرة وقوية لأن الصناعة نفسها جديدة على السوق وبها نمو أعلى من المتوسط.

و تأسست فوري، المملوكة حاليا لخمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.

وقالت منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين "الشركة جيدة ولديها فرص نمو وتوسع ستنعكس إيجابيا على إيراداتها المتوقعة ولذا رأينا التغطية الكبيرة سواء في الطرح العام اليوم أو الخاص الاسبوع الماضي".

ويبلغ رأسمال الشركة 353.652 مليون جنيه موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتتوقع فوري بدء التداول على أسهمها ببورصة مصر في الثامن من أغسطس 2019 بعد نيل موافقة البورصة، وهو آخر يوم تداول بالبورصة قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى.