المالية تضع تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك

كتب- مصطفلى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقرار عدد من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع الجمارك، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي.

وأضاف الوزارة أنه يتم حاليًا دراسة إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم 4 مستندات جمركية، وهي نموذج تمويل الواردات للاتجار أو الإنتاج، وكذلك إيصال سداد المصاريف الإدارية التي يحصلها البنك نظير استخراج هذا "النموذج"، على أن يتم تدوين رقم إيصال السداد على الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم دراسة إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم شهادة المنشأ وبيان العبوة، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية وتتضمن منشأ البضاعة، والأعداد والأصناف والأوزان.

أوضحت الوزارة، أنه يجرى حاليًا بحث تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، بحيث يتم الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج، بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية، خلال 72 ساعة من تاريخ اجتيازها للفحص الظاهري إذا لم تصدر نتيجة تحليل العينات من الجهات الرقابية.

وتابعت الوزارة، أنه في حالة إخلال الجهة المستوردة بالتزاماتها عن الرسائل السابق نقلها تحت التحفظ خلال سنة سابقة يتم نقل رسائلها الجديدة تحت التحفظ إلى أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ خلال 72 ساعة من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة إذا جاءت نتائج تحاليل العينات غير مطابقة للمواصفات المقررة، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار الجهات المستوردة بالنتائج النهائية، وكذلك الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين، ونقل "الرسائل" إلى الدائرة الجمركية لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو الإعدام.