تعيين إبراهيم أمين مساعدا لرئيس جهاز التنظيم والإدارة لشئون المديريات

القاهرة- مصراوي:

قرر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعيين إبراهيم أمين مساعدا لرئيس الجهاز لشئون المديريات .

وشغل أمين، منصب معاون رئيس الجهاز، وحاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 2006، كما حصل على ماجيستير القانون العام والعلوم الإدارية من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 2009.

وترأس أمين لجنة متابعة إنشاءات مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، كما مثل الجهاز في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتى عقدت ببيروت والقاهرة.