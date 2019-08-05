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    نائب وزير المالية لمصراوي: مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

    02:05 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    نائب وزير المالية لمصراوي: مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

    أحمد كجوك نائب وزير المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

    وقال كجوك لمصراوي: "استلمنا الشريحة بالفعل الأسبوع الماضي".

    وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار.

    وكانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

    وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق قبل صرف الشريحة الأخيرة بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر قد أكملت الحصول على القرض بالكامل.

    ولا يزال اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساريا حتى نهاية نوفمبر المقبل رغم صرف الشريحة الأخيرة من القرض، وذلك بحسب ما ذكر صندوق النقد في بيان سابق.

    أحمد كجوك قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولي

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