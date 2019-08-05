MTI تبدأ تصدير غسالات شركة "ويرلبول" المصنعة في مصر العام المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

قال أشرف عمران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتجارة والاستثمار القابضة " MTI" والمصنعة لمنتجات شركة "ويرلبول" الأمريكية في مصر، إن الشركة تخطط لرفع نسبة المكون المحلي في منتجات ويرلبول إلى 50% مقابل 25% حاليا.

وأضاف لمصراوي، أن الشركة تخطط لبدء تصدير منتجات الشركة من الأجهزة المنزلية بداية من منتصف العام المقبل.

وكانت شركة ويرلبول المتخصصة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، مجموعة W Collection في السوق المصري، والتي تشمل غسالات الصحون والثلاجات وأجهزة الميكروويف والأفران، وغسالات ذات التعبئة العلوية وذات التعبئة الأمامية

وتجدر الإشارة إلى أن الغسالات ذات التعبئة العلوية من "ويرلبول" يتم تجميعها حالياً من قبل شركة مصر للتجارة والاستثمار في مصر من خلال خط إنتاج تم تدشينه في مارس 2019.

وتبلغ استثمارات مصنع تجميع غسالات الملابس ذات التعبئة العلوية 150 مليون جنيه ويبلغ عدد العمالة به 350 عاملاً، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه من مصنع تجميع الغسالات خلال الفترة من مارس 2019 وحتى مارس 2020 مع الاستحواذ على 15% من سوق الغسالات.