أبو الوفا رئيسا لغرفة سوهاج التجارية.. وأبو القاسم لأسوان بالتزكية

كتبت- دينا خالد:

اجتمع أعضاء مجالس الغرف التجارية بمحافظات سوهاج والبحيرة والمنيا وأسوان والشرقية والدقهلية والقليوبية، لانتخاب رؤساء مجالس الغرف وهيئات مكاتب الغرف، الأمس الأحد.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى اليوم الاثنين المقبل، لانتخاب هيئات مكاتبها، بعد إعلان أسماء المعينين في مجالس الغرف.

وأنهت غرفة سوهاج التجارية انتخابات هيئة مكتبها، بفوز خالد أبوالوفا، بمقعد رئاسة الغرفة، خلال جلسة إجراءات شكيل هيئة مكتب الغرفة.

وجاء مجلس إدارة الغرفة متضمنا كل من، أحمد اللبان، بمنصب النائب الأول، وأحمد كامل النائب الثاني، وأيمن حسني أمينا للصندوق، ومصطفى صلاح، أمينا مساعدا للصندوق، وأحمد العسال، سكرتيرا لمجلس إدارة الغرفة.

وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة اجتماعا لتشكيل هيئة مكتب الغرفة وتم اختيار فتحي مرسي رئيسا للغرفة.

وتم اختيار كلا من عاطف فراج، نائبا أول، ومحمد صفار نائبا ثان، وناصر فيالة، سكرتير عام الغرفة، ودعاء قنديل، أمينا للصندوق، وعبدالله تعلب، أمينا مساعدا للصندوق.

وفاز أحمد راضي طه مخلوف رئيسًا لمجلس إدارة غرفة المنيا التجارية بالتزكية، خلال جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب الغرفة.

وجاء مجلس إدارة الغرفة متضمنا كل من، وائل علي قطب، بمنصب النائب الأول، وأحمد حسن أبو الليل، بمنصب النائب الثاني، وعادل الخطيب بمنصب أمين صندوق الغرفة، ومصعب محسن مهنى، منصب أمين الصندوق المساعد، وهشام طلعت شلقامي منصب سكرتير عام الغرفة.

وانتخب محمد أبو القاسم رئيسا لغرفة أسوان التجارية بالتزكية، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها مجلس إدارة الغرفة لإنتخاب هيئة المكتب.

وتم اختيار كل من، محمد حسين طاهر، نائبا أول، ومحمد عبد الفتاح، نائبا ثان بالتزكية، وحسام الدين مصطفى، سكرتيرا عاما، وعبد الغني عبد العاطي، أمينا للصندوق، وسمير بشارة، أمينا مساعدا للصندوق.

وانتهت الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة غرفة الشرقية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة بفوز جميع أعضاء هيئة المكتب بالتزكية حيث تم اختيار عبد السلام محمد عبد السلام، رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة للدورة الثالثة على التوالي.

وجاء مجلس إدارة الغرفة متضمنا كل من، محمد الزاهد، بمنصب النائب الأول، ووديع انطوان وديع، بمنصب النائب الثاني، وبهجت عبد الحميد، بمنصب أمين صندوق الغرفة، وحسن محمدي، بمنصب أمين الصندوق المساعد، وعبد السلام عوض بمنصب سكرتير عام الغرفة.

وفاز أحمد رعب، بمنصب رئيس غرفة الدقهلية للمرة الثالثة على التوالي، حيث انتهي تشكيل هيئة المكتب بالتزكية حيث احتفظ نفس الأعضاء المنتخبين بمناصبهم فى الدورات الثلاث السابقة.

واحتفظ كل من، مدحت الفيومي، بمنصب النائب الأول، وسامى سلطان، بمنصب النائب الثاني، وثروت فتح الباب، بمنصب أمين الصندوق، وحاتم المير، أمين صندوق مساعد، والسيد حمد، سكرتيرا عاما.

وانتهت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية من تشكيل هيئة مكتب الغرفة للدورة الجديدة، وفاز محمد عطية الفيومي، برئاسة مجلس إدارة الغرفة للدورة الرابعة على التوالي.

وتم اختيار كل من، حمدي أبو العينين، نائبا أول، وجمال محمد فتح الله، نائبا ثاني، وماهر مغاورى، أمينا لصندوق الغرفة، وحاتم البدوى أمين الصندوق المساعد، وأحمد عبدالعال السقا سكرتيرا عام والمتحدث الرسمى للغرفة.