أرباح ثروة كابيتال ترتفع بنسبة 23.7% في النصف الأول من العام

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستشارات المالية بنسبة 23.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

وأظهرت القوائم المالية لشركة، ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة إلى 192.9 مليون جنيه، خلال الفترة (يناير – يونيو) 2019 مقابل صافي ربح 155.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات التشغيل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 213.6 مليون جنيه مقابل 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات التمويلية في تقديم الحاول والخدمات التمويلية، لشراء السيارات الجديدة والمستعملة والتشطيب، وبرامج تمويل السلع المعمرة، وتمويل الشركات الصغيرة .