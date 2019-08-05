إطلاقه في أكتوبر المقبل.. المركزي يوضح طريقة احتساب مؤشر "كونيا" للفائدة

كتبت- منال المصري:

أوضح رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد والعلاقات الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، طريقة احتساب سعر الفائدة على الحد المعياري الجديد لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر "CONIA".

وقال أبو النجا إن البنك المركزي سيحدد مؤشر "كونيا" بناءً على احتساب التعاملات في جميع البنوك في السوق لليلة واحدة، ويتم ذلك من خلال استبعاد أعلى 15% من كمية التداول بالبنوك من حيث نسبة العائد، وأيضا استبعاد أقل 15% من كمية التداول، واحتساب السعر على 70% من تعاملات البنوك، بما يضمن عدم التأثر ببعض التعاملات بين البنوك.

وأضاف أبو النجا أن المركزي سيفضح عن سعر مؤشر "كونيا" في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي على موقعه الإلكتروني، وذلك بعد الانتهاء من احتساب التعاملات بين البنوك في اليوم السابق بعد الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وذكر أن رصد العمليات بين البنوك سيكون بشكل إلكتروني، بحيث تعكس العمليات حالة السوق ومستوى السيولة.

وسيبدأ البنك المركزي إطلاق المؤشر في أكتوبر المقبل، وستتم مراجعة المؤشر كل ثلاثة أشهر للتأكد من سلامته، وسيتم الإفصاح عن ذلك أول بأول لضمان الشفافية، وفقا لأبو النجا، الذي أكد أن هذا المؤشر يعزز من انتقال السياسة النقدية إلى السوق.