ايتيدا ترفع مخصصات دعم صادرات الشركات الصغيرة إلى 70 مليون جنيه

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن نتائج أعمال الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت بنسبة 27% خلال الدورة المنتهية العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وذلك طبقاً لبيانات إيرادات صادرات الشركات التي تقدمت للبرنامج.

وأضافت أن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة المخصصات المالية للبرنامج لتصل إلى 70 مليون جنيه لتتماشى مع زيادة حجم الصادرات، وكذلك زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الشركات.

وقامت الهيئة في يونيو الماضي بصرف مخصصات الدعم للشركات المستفيدة والتي بلغ عددها 116 شركة من 5 محافظات مختلفة وذلك من إجمالي 119 شركة تقدمت للبرنامج.

وأوضحت الجوهري أن الشريحة الأكبر من المستفيدين من دعم البرنامج هذا العام هم من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك بإجمالي 105 شركة يمثلون 91% من إجمالي الشركات المستفيدة، في حين استفادت 11 شركة من فئة الشركات الكبيرة بنسبة 9%.

ويستهدف البرنامج تحفيز الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، حيث يعمل البرنامج إلى جانب منظومة متكاملة من المبادرات التي تتبناها الهيئة على مساعدة الشركات في اختراق الأسواق العالمية وتنويع صادراتهم الرقمية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وطبقاً للإحصائيات الأولية للبرنامج، تصدرت مناطق الخليج وأوروبا قائمة الوجهات التي تقوم الشركات المصرية بالتصدير إليها، كما جاءت خدمات تطوير البرمجيات وتطبيقات المحمول، وتليها خدمات مراكز الإتصال والتعهيد ضمن الخدمات الأكثر تصديراً من جانب الشركات المصرية.

ويستفيد من البرنامج الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تحصل على دعم مالي مباشر يتراوح بين 10 % و 30 % من القيمة المضافة عن صادراتها، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للدعم والبالغ 2.5 مليون جنيه أو 3 ملايين جنيه للشركات العاملة أو التي لديها فروع في إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

وقامت الهيئة خلال 8 دورات سابقة ومتتالية للبرنامج بدعم حوالي 167 شركة مصرية بقيمة 280 مليون جنيه مما ساهم في وصول إيرادات الشركات إلى ما يقرب من 6 مليار جنيه مصري وذلك على مدار تسعة سنوات منذ بداية البرنامج في عام 2010.