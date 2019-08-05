أسعار الأرز الشعير تنخفض 400 جنيه في بداية أغسطس مع ظهور المحصول الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز الشعير بنحو 400 جنيه للطن مع بداية الشهر الجاري، مع طرح المحصول الجديد مما نتج عنه وفرة من المعروض، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز، فيhغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن سعر طن الأرز رفيع الحبة تراجع إلى 4100 جنيه مقابل 4500 جنيه، وتراجع سعر طن الأرز العريض الحبة بين 4500 و4600 جنيه مقابل 5 آلاف جنيه.

وأرجع مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تراجع أسعار الأرز الشعير إلى ظهور المحصول الجديد من الأرز الشهر الجاري مما أدي إلى زيادة في المعروض وانخفاض الأسعار.

وأضاف النجاري، أنه بالتبيعيه سيتراجع أسعار الأرز الأبيض في الأسواق خلال الفترة القادمة.

وسجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة 6800 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة 5 الآف جنيه، وفقا لقول مجدي الوليلي لمصراوي.

وبحسب النجاري، فإن سعر الكيلو من الأرز الأبيض حاليا في الأسواق يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بحسب النوع والجودة.

وقررت وزارة الري، في مارس الماضي، زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام إلى مليون و100 ألف فدان مع أصناف جديدة من أنواع الأرز الذي يتحمل الجفاف نوعا ما، كما توسعت وزارة التموين في الاستيراد في الفترة الأخيرة.