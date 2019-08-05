تراجع الإيرادات يهبط بأرباح إعمار مصر 91% في نصف عام

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية بنسبة 91.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، مع انخفاض الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، تراجع أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من 2019، لتسجل 94.3 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة (يناير – يونيو) إلى 1.45 مليار جينه مقابل 1.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية.

وخلال الربع الثاني من العام تحولت الشركة للخسارة بقيمة 324.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 598.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الثلاثة أشهر إلى 890.8 مليون جنيه مقابل 922.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة إعمار الإماراتية، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.