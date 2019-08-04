  • عاجل:السيتي بطلا للدرع الخيرية بعد فوزه على ليفربول بركلات الجزاء (اضغط للمتابعة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي أزمة مضيق هرمز

    انتخاب محمد سعدة رئيسا لغرفة بورسعيد التجارية

    04:31 م الأحد 04 أغسطس 2019
    انتخاب محمد سعدة رئيسا لغرفة بورسعيد التجارية

    محمد حسن سعدة

    كتبت- دينا خالد:

    انتخب مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، محمد حسن سعدة، رئيسا للغرفة، خلال اجتماع اليوم الأحد لتشكيل هيئة مكتب الغرفة.

    وفاز كل من عوض قوطة بمنصب النائب الأول، وميمى الجندي، النائب الثاني، وحسن ناصف، سكرتيرا عاما، وحسن محمد أبو طالب أمينا للصندوق، وحسن رحيم، أمينا مساعدا للصندوق.

    ونشرت جريدة الرسمية، أمس السبت، قرارًا وزارة التجارة والصناعة رقم 703 لسنة 2019، بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

    ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، لانتخاب هيئات مكاتبها، بحسب نص القرار.

    محمد حسن سعدة الغرفة التجارية ببورسعيد وزارة التجارة والصناعة

    الخبر التالى:

    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان