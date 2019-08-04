4 بنوك تستعد لرد حصيلة شهادات قناة السويس الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

تبدأ 4 بنوك، الشهر المقبل، رد حصيلة شهادات قناة السويس للعملاء، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الاكتتاب في الشهادات.

وتبدأ البنوك رد حصيلة الشهادات بداية من يوم 5 حتى 17 سبتمبر المقبل وذلك حسب ميعاد استحقاق الشهادات.

وكانت 4 بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس شاركت في بيع شهادات قناة السويس لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي، إن البنك سيبدأ في رد حصيلة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء في ميعاد استحقاقها من الشهر المقبل.

وأشار أبو الفتوح إلى عدم وجود تعليمات بمد أجال الشهادة بأكثر من المدة المقررة سابقًا وهي 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك الإمكانات المادية لرد حصيلة الشهادات.

وبحسب تصريحات حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، لمصراوي، فإن البنك سيبدأ في رد حصيلة شهادات قناة السويس للعملاء في توقيت استحقاقها.

وكانت البنوك الأربعة بدأت طرح شهادات قناة السويس بفائدة 12% بآجال 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوي للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات و100 جنيه.

ويصرف عائد الشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، تراكميًا في نهاية مدة الشهادة.

وأوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك من الإعلان عن طرح الشهادة، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه.

وقررت هيئة السويس، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال في تصريحات سابقة إن الهيئة سترد إجمالي شهادات قناة السويس للعملاء حاملي الشهادة في ميعاد استحقاقها في شهر سبتمبر المقبل.