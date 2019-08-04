الاتصالات: خطة لنشر الخدمات الرقمية بالمحافظات.. ومرحلة تجريبية ببورسعيد

كتب- محمد علاء الدين:

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري إعداد خطة لنشر الخدمات الرقمية في المحافظات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي عبر تحويل كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلى خدمات إلكترونية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف العطار لمصراوي، أنه يجري عقد اجتماعات لمناقشة الطريقة المثلى لتحقيق انتشار منظومة التحول الرقمي في المحافظات، على أن يتم خلال شهرين الانتهاء من وضع تصور للخطة من أجل تقديمها لمجلس الوزراء وبدء العمل على تنفيذها.

وأطلقت الحكومة 18 خدمة حكومية رقمية نهاية الشهر الماضي في بورسعيد، في مشروع تجريبي كأول مدينة رقمية بمصر، على أن يتم تعميم المشروع لاحقا في باقي المحافظات.

ومن المقرر أن يتواصل إطلاق الخدمات تباعا في بورسعيد لتصل الى 100 خدمة حكومية رقمية بنهاية العام الحالي في المحافظة.

وتشمل الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا في بورسعيد ما يلي "التموين (خدمتان)- التوثيق (9 خدمات)- الزواج والطلاق (5 خدمات)- محكمة الأسرة (خدمتان)".

وقال العطار لمصراوي، إنه لن يتم البدء في التوسع بتطبيق منظومة الخدمات الرقمية في أية محافظة جديدة قبل إطلاق كافة الخدمات في بورسعيد، والتأكد من عمل كافة الخدمات بشكل جيد.

وأضاف العطار أن هناك أكثر من 120 مواطنا في بورسعيد سجلوا للحصول على الخدمات الرقمية الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل التكاليف الزائدة لهذه الخدمات المقدمة خلال المرحلة التجريبية.

وذكر أن المرحلة التجريبية للخدمات الرقمية في بورسعيد تنتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري، وتهدف إلى التأكد من عدم حدوث أي مشاكل أو أعطال بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سهولة استخدام الخدمة واستيعاب المواطنين لها، وكذلك الجهات المقدمة لهذه الخدمات.

وقال العطار، إن إطلاق مرحلة تجريبية لنحو 18 خدمة هدفها التأكد من سير الأمور كما خُطط لها، وتابع "علشان منسمعش كلمة السيستم وقع".