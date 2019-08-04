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    إبراهيم العربي رئيسًا لغرفة القاهرة التجارية

    03:04 م الأحد 04 أغسطس 2019
    إبراهيم العربي رئيسًا لغرفة القاهرة التجارية

    إبراهيم العربي

    كتبت- منار الرخ:

    أسفرت جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب غرفة القاهرة التجارية، عن اختيار المهندس إبراهيم العربي رئيسا لغرفة القاهرة.

    وانتهى تشكيل المجلس باختيار علي شكري وسامح زكي، نائبين أول وثان، واللواء صلاح العبد، أمينا عاما للصندوق، وسيد النواوي، أمينا مساعدًا للصندوق وأشرف الشيمي، سكرتيرا عاما للغرفة، وفاز أيمن عشري بمنصب عضو غرفة القاهرة لدى الاتحاد العام لغرفة التجارية.

    جاء ذلك اليوم خلال جلسة إجراءات اختيار هيئة مكتب الغرفة اليوم الأحد.

    وكانت قائمة العربي فازت باكتساح في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.

    وقال العربي عقب انتهاء جلسة الإجراءات إن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا على كافة المستويات من أجل استكمال مرحلة التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة.

    وأضاف العربي، أن دور الغرف التجارية سيزداد ويتنوع في المرحلة القادمة على مستوى كافة المحافظات.

    إبراهيم العربي غرفة القاهرة التجارية علي شكري سامح زكي

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