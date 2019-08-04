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    عادل ناصر رئيسًا لغرفة الجيزة التجارية للدورة الثالثة على التوالي

    02:59 م الأحد 04 أغسطس 2019
    عادل ناصر رئيسًا لغرفة الجيزة التجارية للدورة الثالثة على التوالي

    مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية

    كتبت- منار الرخ:

    فاز عادل عبد الفتاح ناصر، برئاسة مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، للدورة الثالثة على التوالي بعد أن حصد 13صوتا، خلال جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب الغرفة.

    وكانت قائمة عادل ناصر فازت بالمقاعد الثمانية لمجلس إدارة الغرفة عن المنتخبين في الانتخابات التي جرت في 15 يونيو الماضي، وأعقب ذلك صدور قرار وزير التجارة والصناعة قبل أيام بتعيين 8 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة.

    وانتخب محمد إمبابي، نائبا أول لرئيس الغرفة بالتزكية، كما فاز ياسر الأبيض بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية.

    وحصد أحمد الخولي منصب سكرتير عام الغرفة بالتزكية، وفازعمر بلبع بمنصب أمين صندوق الغرفة بالتزكية، فيما حصد أحمد حجازي منصب أمين الصندوق المساعد بالتزكية.

    وقال عادل ناصر، فور انتخابه رئيسًا للغرفة، إن مجلس الإدارة الجديد للغرفة يتميز بمزيج جيد بين الخبرة والشباب، مؤكداً عدم وجود أية فوارق بين الأعضاء المنتخبين وزملائهم المعينيين بقرار وزير التجارة والصناعة.

    وأشار ناصر إلى أن مجلس إدارة الغرفة لديه طموحات كبيرة يسعى لتنفيذها على أرض الواقع فى خدمة منظومة التجارة المصرية وتحسين مناخ الأعمال فى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية عادل عبد الفتاح ناصر وزير التجارة والصناعة

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