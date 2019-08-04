فايبر مصر تؤسس أول مركز إقليمي بمصر لتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة فايبر مصر المتخصصة في مجال الاتصالات والبنية التحتية التكنولوجية مذكرة تفاهم مع شركة أورنچ مارين المتخصصة في خدمات مد وتوصيل وصيانة كابلات الاتصالات البحرية والتابعة لمجموعة أورنج العالمية، بهدف تأسيس أول مركز إقليمي في مصر وأفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة.

بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان استراتيجيا مع التركيز على تطوير شركة أفريكا مارين.

وشركة أفريكا مارين هي إحدى شركات فايبر مصر المتخصصة في خدمات الكابلات البحرية، بما في ذلك بناء وتشغيل الشبكات، ومد وصيانة وتخزين الكابلات البحرية ومشتملاتها، ومساعدة مشغلي شبكات الكابلات البحرية وشركات صيانتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط على زيادة كفاءتها وتقليص مدة تقديم خدمات الصيانة.

وتهدف كل من اورنچ مارين وفايبر مصر إلى تقديم كافة الخدمات في مجال صناعة الكابلات البحرية في أفريقيا والشرق الأوسط، وتعزز مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين التعاون المستمر بينهما على الصعيدين التجاري والاستراتيجي.

جدير بالذكر أن مصر واحدة من أهم محاور الاتصالات حول العالم نظرا لموقعها الجغرافي الذي يلعب دورًا أساسيًا في توصيل خدمات الكابلات في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وهي منطقة في غاية الأهمية للشبكة العالمية، وقد شهدت الفترة الماضية تطورا كبيرا في البنية التحتية التكنولوجية تمهيدا لاستيعاب الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات في هذه المنطقة الواعدة.