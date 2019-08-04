أسعار الذهب تعود للانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو جنيهين للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 661 جنيهًا مقابل 663 جنيهًا أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 567 جنيهًا، وعيار 24 إلى 755 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5288 جنيهًا.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وأضاف نجيب، أن سوق حاليا يشهد حركة بيع كبيرة للمشغولات الذهبية مع اقتراب عيد الأضحى، "إللي عنده دهب بيبعه علشان الأضحية"، بحسب قوله.

وتابع نجيب أن حركة الشراء تراجعت خلال الفترة الحالية نظرا لارتفاع أسعار الذهب، "إللي بيتشري دهب دلوقتي هو المضطر زي شراء الشبكة"، حسب قوله.