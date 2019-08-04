"أجرة".. تطبيق جديد يحل أزمة "الفكة" في المواصلات

كتب- عبدالقادر رمضان:

بدأت شركة "أجرة"، التشغيل التجريبي، لتطبيق جديد، يهدف إلى حل أزمة توافر "الفكة" أو العملات النقدية، لدفع قيمة التذاكر في المواصلات الجماعية.

و"أجرة" هي شركة ناشئة، يمتلكها ويديرها، الشاب السكندري، خالد خليل، وقد تعاقدت مؤخرا مع شركة الإنجليزية للنقل الجماعي، لتقديم خدمة دفعة الأجرة على أتوبيساتها، عبر تطبيق إلكتروني على التليفون، يربط الراكب بالسائق.

وقال خليل، لمصراوي، على هامش مشاركته في مسابقة (تحدي التأثير العالمي) التي نظمتها جامعة سينجولاريتي الأمريكية، والتي عقدت في مدينة الجونة منذ أيام، إن تطبيق"أجرة" تقوم فكرته على الدفع الإلكتروني للتذاكر من خلال هاتف الركاب حيث يتم توفير كروت شحن، على غرار شركات الاتصالات، بفئات 10 و20 و50 جنيها يشتريها العميل من مواقف الأتوبيسات، للدفع بينما يتم تزويد الأتوبيس بـ "بار كود " للدخول على حساب السائق لسداد قيمة التذكرة مباشرة .

وقال خليل، إن الشركة تستهدف المدفوعات الصغيرة التي تتراوح بين 3 و5 جنيهات، والتي يجد الركاب الدائمين للمواصلات، صعوبة في توافرها.

وأضاف أن أجرة بدأت التشغيل التجريبي لخدمتها على خط رقم 107 التابع للشركة الإنجليزية للنقل الجماعي، وأن الشركة تستهدف إطلاق الخدمة على باقي أسطول الشركة الإنجليزية البالغ 500 أتوبيسا بنهاية العام المقبل .

وذكر خليل أن "أجرة" تحصل على عمولة جنيها واحدا عن كل 25 جنيهًا يستخدمها الراكب لدفع التذاكر ونفس القيمة من السائق، لافتاً إلى أن التطبيق وسيلة لحل مشاكل الفكة للراكب والسائق.

فكرة سداد الفكة إلكترونيا لا تتعلق فقط بالمواصلات العامة، ولكنها من الممكن أن تشمل مدفوعات أخرى، قد تفكر "أجرة" العمل بها في الفترة المقبلة، وفقا لما ذكره خليل.