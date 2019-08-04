  • عاجل:"اليوم الأخير".. معامل التنسيق تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    دومتي تتعاقد على تركيب خط مخبوزات جديد بتكلفة 50 مليون جنيه

    11:50 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    دومتي تتعاقد على تركيب خط مخبوزات جديد بتكلفة 50 مليون جنيه

    شركة دومتي

    كتبت- دينا خالد:

    وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عقد توريد وتركيب خط إنتاج جديد للمخبوزات مع شركة AMF الأمريكية بتكلفة 50 مليون جنيه.

    وقالت الشركة في بيان للبورصة مصر، اليوم الأحد، إنه سيتم تمويل شراء خط الإنتاج الجديد من خلال قرض بنكي متوسط الأجل بالدولار الأمريكي ومن خلال التمويل الذاتي من موارد الشركة وذلك فيما يخص الجزء المسدد بالجنيه.

    وبحسب البيان ستبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد 270 ألف قطعة يومية.

    وتوقعت الشركة أن يبدأ تشغيل الخط الجديد في فبراير 2020، موضحة أن ذلك الخط يعد الثالث من خطوط إنتاج الشركة في مجال المخبوزات ومن الممكن استخدامه في إنتاج الدومتي سندوتش. أو إنتاج الخبز

    وأضافت الشركة أن ذلك الخط يعد إضافة جديدة نحو تحقيق خطة الشركة في التوسع في مجال المخبوزات والأغذية الخفيفة والتي تتميز بارتفاع مجمل ربحها مقارنة بباقي منتجات الشركة.

    وساهم طرح شركة دومتي، منتجها الجديد تحت اسم "ساندوتش دومتي" في زيادة أرباح الشركة منذ بداية إصداره، وهو ما دفعها لضخ مزيد من الاستثمارات في خط الإنتاج.

    وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.

    دومتي مخبوزات شركة AMF الأمريكية البورصة المصرية

    الخبر التالى:

    "أجرة".. تطبيق جديد يحل أزمة "الفكة" في المواصلات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان