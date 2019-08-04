دومتي تتعاقد على تركيب خط مخبوزات جديد بتكلفة 50 مليون جنيه

كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عقد توريد وتركيب خط إنتاج جديد للمخبوزات مع شركة AMF الأمريكية بتكلفة 50 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة مصر، اليوم الأحد، إنه سيتم تمويل شراء خط الإنتاج الجديد من خلال قرض بنكي متوسط الأجل بالدولار الأمريكي ومن خلال التمويل الذاتي من موارد الشركة وذلك فيما يخص الجزء المسدد بالجنيه.

وبحسب البيان ستبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد 270 ألف قطعة يومية.

وتوقعت الشركة أن يبدأ تشغيل الخط الجديد في فبراير 2020، موضحة أن ذلك الخط يعد الثالث من خطوط إنتاج الشركة في مجال المخبوزات ومن الممكن استخدامه في إنتاج الدومتي سندوتش. أو إنتاج الخبز

وأضافت الشركة أن ذلك الخط يعد إضافة جديدة نحو تحقيق خطة الشركة في التوسع في مجال المخبوزات والأغذية الخفيفة والتي تتميز بارتفاع مجمل ربحها مقارنة بباقي منتجات الشركة.

وساهم طرح شركة دومتي، منتجها الجديد تحت اسم "ساندوتش دومتي" في زيادة أرباح الشركة منذ بداية إصداره، وهو ما دفعها لضخ مزيد من الاستثمارات في خط الإنتاج.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.