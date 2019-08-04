ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والبامية والخوخ بين 10 قروش وجنيهين، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا بين 20 و30 جنيها، وسعر كيلو الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الحامي والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.