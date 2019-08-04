أحمد الوكيل رئيسا لغرفة الإسكندرية التجارية بالتزكية

كتبت- منار الرخ:

جدد مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية، تعيين رجل الأعمال السكندري، أحمد الوكيل، في منصبه رئيسا للغرفة، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة بأسماء المعينين في المجلس.

وخلال جلسة إجرائية لمجلس إدارة الغرفة في تشكيله الجديد، انتخبت هيئة المكتب جميعها بالتزكية، والتي جاءت كالتالي:

نتخب أحمد محمد الوكيل، رئيسا لغرفة الإسكندرية بالتزكية، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها مجلس إدارة الغرفة لإنتخاب هيئة مكتب الغرفة والتي جاءت كلها بالتزكية حيث تم إنتخاب كل من:

- أحمد حسن أحمد، نائب أول رئيس الغرفة.

-أحمد محمد صقر نائبا ثانيا.

-عمرو مصيلحي سكرتيرا عاما.

-الدكتور ياسر المناويشي أمينا للصندوق.

-المهندس شريف فخري بقطر أمين صندوق مساعد.

-دكتور كرم كردي ممثلا لغرفة الإسكندرية بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

ونشرت جريدة الرسمية، أمس السبت، قرارًا وزارة التجارة والصناعة رقم 703 لسنة 2019، بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، لانتخاب هيئات مكاتبها، بحسب نص القرار.