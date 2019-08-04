تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، ليتراوح بين 31 و35 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، ليتراوح بين 49 و55 جنيها، مقارنة بمستوياتها أمس.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.