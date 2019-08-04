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    أسعار الدولار تستقر في البنوك مع بداية تعاملات الأحد

    10:34 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    أسعار الدولار تستقر في البنوك مع بداية تعاملات الأحد

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند مستوى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري

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