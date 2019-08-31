بنكا بلوم والعربي يقرران إيقاف الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا العربي وبلوم إيقاف الشهادة الادخارية ذات آجال الثلاث سنوات ذات العائد الثابت، بحسب مسؤولون في خدمة العملاء بالبنكين، ويأتي قرار البنكين بإيقاف الشهادة انتظارا لموافقة البنك المركزي لإصدار شهادة جديدة بدلا منها بعائد أقل.

وكان البنك العربي يصدر شهادة ثلاثية بفائدة 13% يصرف العائد يوميا لمدة ثلاثة سنوات .

فيما كان يصدر بنك بلوم شهادة بعائد ثابت قبل ايقافها بفائدة 13% يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1.5% لأول مرة من 6 أشهر وذلك في آخر اجتماع بلجنة السياسة النقدية بشهر اغسطس الجاري.