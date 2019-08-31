أبوظبي الأول يخفض الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول بخدمة العملاء في بنك أبو ظبي الأول، إنه تم خفض الفائدة 1.5% علي شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات.

وتراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية إلى 11% بدلا من 12.5% للعائد الشهري و 11.25% بدلا من 12.75% للشهادة ذات العائد الربع السنوي و 11.75% بدلا من 13.25% للعائد السنوي و 12.5% بدلا من 14% العائد التراكمي.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخيرة لأول مرة من 6 أشهر.

كما تراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 13% بدلا من 14.5% للعائد الشهري و 13.25% بدلا من 14.75% للشهادة ذات العائد الربع سنوي و 13.5% بدلا من 15% للعائد السنوي.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة الادخارية من أول 5 الاف جنيه.